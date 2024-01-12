06:52 (мск), источник: ТАСС

ЦБ Аргентины одобрил выпуск более крупных купюр на фоне высокой инфляции

В Центробанке республики пояснили, что это упростит операции между пользователями.

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Источник: AFP 2023

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 января. /ТАСС/. Центробанк Аргентины одобрил выпуск купюры номиналом 10 тыс. ($11,63) и 20 тыс. песо ($23,25).

«ЦБ Аргентины выпустит в обращение в течение года банкноты номиналом 10 тыс. и 20 тыс. песо. Это упростит операции между пользователями, сделает более эффективной логистику финансовой системы и позволит заметно сократить расходы на покупку купюр», — говорится в сообщении. Сейчас крупнейшая банкнота в республике — 2 тыс. песо ($2,3).

Новые деньги пополнят существующую серию «Герои и героини родины». На банкноте 10 тыс. песо будут изображены герои войны за независимость Аргентины генерал Мануэль Бельграно и Мария Ремедиос-дель-Валье, на 20 тыс. — один из автор аргентинской конституции 1853 года Хуан Баутиста Альберди. По оценкам ЦБ, банкноты появятся в обращении с июня.

Институт статистики и переписи республики 11 января опубликовал данные по инфляции за 2023 год, согласно которым цены в стране за 12 месяцев в среднем выросли на 211,4%. Инфляция ускорилась после избрания Хавьера Милея главой государства 19 ноября. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального обменного курса с 366 до 800 песо за $1.

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