ЦБ Аргентины одобрил выпуск более крупных купюр на фоне высокой инфляции

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 января. /ТАСС/. Центробанк Аргентины одобрил выпуск купюры номиналом 10 тыс. ($11,63) и 20 тыс. песо ($23,25).

«ЦБ Аргентины выпустит в обращение в течение года банкноты номиналом 10 тыс. и 20 тыс. песо. Это упростит операции между пользователями, сделает более эффективной логистику финансовой системы и позволит заметно сократить расходы на покупку купюр», — говорится в сообщении. Сейчас крупнейшая банкнота в республике — 2 тыс. песо ($2,3).

Новые деньги пополнят существующую серию «Герои и героини родины». На банкноте 10 тыс. песо будут изображены герои войны за независимость Аргентины генерал Мануэль Бельграно и Мария Ремедиос-дель-Валье, на 20 тыс. — один из автор аргентинской конституции 1853 года Хуан Баутиста Альберди. По оценкам ЦБ, банкноты появятся в обращении с июня.