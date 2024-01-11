В IV квартале Citigroup зарезервировала $580 млн под риски в России

Американская Citigroup объявила о создании дополнительных резервов на $1,3 млрд в связи с рисками в России и Аргентине. Из этой суммы на Россию приходятся $580 млн, следует из отчета группы.

Резервы призваны защитить Citi от возросших рисков, связанных с ограничением перевода средств. По оценке группы, к этому привела «продолжительная экономическая и политическая нестабильность» в России. Ранее в отчете за третий квартал 2023 года Citigroup сообщала, что «следит за войной на Украине в связи с санкциями и экономической обстановкой и продолжает снижать издержки и риски, связанные с Россией, в зависимости от обстоятельств».

30 мая банк заключил соглашение с банком «Уралсиб», по которому клиенты Ситибанка с кредитной картой могут перейти на обслуживание в «Уралсиб». В начале сентября Ситибанк объявил, что свернет банкоматную сеть в России до конца 2023 года. Клиенты организации могут проводить операции через сайт или мобильное приложение.

14 марта 2022 года Citigroup решила свернуть бизнес в России на фоне военных действий в Украине и последовавших санкций. «Мы в срочном порядке приступаем к завершению оценки нашей деятельности в России. В апреле 2021 года мы объявили о своем намерении выйти из нашего российского розничного бизнеса. Теперь мы решили расширить рамки этого процесса выхода, включив в него другие направления бизнеса, и продолжить сокращать наши оставшиеся операции и риски», — сказали тогда в компании.