В Испании начато дисциплинарное разбирательство против Deutsche Bank

Власти подозревают германский банк в систематическом нарушении испанского законодательства в сфере торговли ценными бумагами. В частности, Deutsche Bank обвизаняется в недостаточном информировании и разъяснении клиентам всех рисков и деталей торговли сложными деривативами.

Как отмечается в заявлении регулятора, в рамках разбирательства будут учитываться результаты внутренней проверки Deutsche Bank, подтвердившей нарушения в работе с испанскими клиентами, а также тот факт, что против банка уже были инициированы судебные разбирательства со стороны клиентов. При этом в заявлении отмечается, что начало разбирательства не означает обязательное наложение штрафных санкций на Deutsche Bank и признание банка виновным в нарушении законодательства.