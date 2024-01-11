21:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В Испании начато дисциплинарное разбирательство против Deutsche Bank

Национальная комиссия по фондовому рынку (CNMV) Испании начала дисциплинарное производство в отношении Deutsche Bank. Расследование регулятора связано с продажей сложных и высокорисковых производных финансовых инструментов.

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Источник: AP 2023

Власти подозревают германский банк в систематическом нарушении испанского законодательства в сфере торговли ценными бумагами. В частности, Deutsche Bank обвизаняется в недостаточном информировании и разъяснении клиентам всех рисков и деталей торговли сложными деривативами.

Как отмечается в заявлении регулятора, в рамках разбирательства будут учитываться результаты внутренней проверки Deutsche Bank, подтвердившей нарушения в работе с испанскими клиентами, а также тот факт, что против банка уже были инициированы судебные разбирательства со стороны клиентов. При этом в заявлении отмечается, что начало разбирательства не означает обязательное наложение штрафных санкций на Deutsche Bank и признание банка виновным в нарушении законодательства.

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Кирилл Сарханянц

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