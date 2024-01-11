Российский рынок акций открылся разнонаправленным изменением основных индексов
К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 160,43 пункта.
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К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 160,43 пункта.
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,2%, до 3 158,3 пункта, индекс РТС рос на 0,45%, до 1 120,52 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 160,43 пункта (-0,13%), индекс РТС рос до 1 121,11 пункта (+0,5%).