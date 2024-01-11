Не стоит ждать: что будет с прибыльностью вкладов в 2024 году

Никита Кулагин напомнил, как менялись ставки по вкладам в периоды ужесточения ДКП Банка России (в моменты повышения ключевой ставки — прим. ред.) в 2014 и 2022 годах: тогда они стали максимальными практически сразу после решений регулятора.

«Но сейчас ситуация иная — повышение ставки носит долгосрочный характер», — отметил эксперт.

Ключевая ставка, которая с конца декабря установлена на отметке 16% годовых, прогнозирует экономист, будет удерживаться на текущем уровне до середины лета 2024 года. Однако не стоит исключать ее возможное повышение.

«Прошлый пик по ставке, который длился достаточно долго, пришелся на 2018−2019 годы. Тогда ключевая ставка находилась на локальном максимуме полгода, а депозиты показали наибольшую доходность спустя 3 месяца после крайнего повышения», — добавил он.

Таким образом, наиболее успешной стратегией на текущий период может быть периодическое использование коротких депозитов на один-два месяца, а ближе к лету перейти во вклад с максимально длинным сроком.

Скорее всего, это будет выгоднее, чем просто открытие наиболее длинного депозита в январе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».