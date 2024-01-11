Мировая торговля сократилась на 1,3% из-за атак хуситов в Красном море

Мировая торговля сократилась на 1,3% с ноября по декабрь 2023 года из-за атак хуситов на торговые суда в Красном море, следует из данных института IfW Kiel. По данным института, в настоящее время через Красное море ежедневно перевозится около 200 000 контейнеров, по сравнению с 500 000 контейнерами в день в ноябре.

Директор исследовательского центра торговой политики IfW Kiel Джулиан Хинц отмечает, что перебои в связи с атаками в Красном море привели к тому, что путь между азиатскими производственными центрами и европейскими потребителями стал занимать до 20 дней и больше. «Это также отражается в снижении показателей торговли в Германии и ЕС, поскольку перевозимые товары все еще находятся в море и еще не выгружены в портах, как планировалось», — заявил он.

По регионам Кильский торговый индикатор за декабрь показал снижение экспорта из Евросоюза и импорта в него на 2% и 3,1% соответственно. В США экспорт сократился на 1,5%, а импорт — на 1%. В Германии зафиксировано снижение экспорта на 2%, импорта — на 1,8%. В то же время торговля Китая изменила тенденцию: экспорт вырос на 1,3%, а импорт — на 3,1%. По мнению экспертов института, это может быть связано с приближающимся китайским Новым годом.

Исполнительный директор датской Moller-Maersk Group, второго по величине контейнерного перевозчика в мире, Винсент Клерк ранее допустил, что открытие торгового маршрута через Красное море может занять несколько месяцев. По его словам, длительное закрытие торгового пути может привести к экономическому и инфляционному удару по мировой экономике, компаниям и потребителям.

Перенаправление контейнеровозов через мыс Доброй Надежды увеличивает расстояние на 13 000 км и стоимость — на сотни долларов за контейнер, в результате расходы Maersk на топливо увеличатся на 50%, отметил он.

Financial Times 10 января сообщила со ссылкой на данные грузоперевозчика Clarksons, что число судов-контейнеровозов в устье Красного моря, которые направляются в Суэцкий канал или из него, за первую неделю января снизилось на 90% по сравнению с началом 2023 года. Перед этим, 9 января, хуситы совершили одну из крупнейших атак на грузовые суда — уже 26 по счету с ноября, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.