Минфин возобновит продажу валюты по бюджетному правилу с 15 января

По данным министерства, нефтегазовые доходы бюджета за декабрь оказались на 199,9 млрд руб. ниже прогноза. Дефицит вызван корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений, сообщает пресс-служба министерства.

С 15 января по 6 февраля Минфин намерен продать иностранной валюты и золота в размере 69,1 млрд руб.

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты. В 2023 году из механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Теперь валюту в рамках бюджетного правила закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превышают рассчитанный Минфином базовый уровень.

В сентябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов предложил в 2024 году вернуться к прошлой модели расчета бюджетного правила, опираясь на базовую цену нефти вместо суммы нефтегазовых доходов.