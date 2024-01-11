Минфин в январе продаст валюты и золота на 69,1 млрд рублей
Ежедневные продажи составят 4,1 млрд рублей, они будут проводиться с 15 января по 6 февраля 2024 года.
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Ежедневные продажи составят 4,1 млрд рублей, они будут проводиться с 15 января по 6 февраля 2024 года.
В январе Минфин направит на продажу иностранной валюты и золота 69,1 млрд рублей, то есть ежедневный объем продажи будет составлять 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Это почти в три раза меньше, чем в декабре. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2024 года.
Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в первом месяце 2024 года составит 130,8 млрд рублей. При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило минус 199,9 млрд рублей.
«Данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — поясняется в сообщении ведомства.