Минфин в 2024 году будет преимущественно размещать ОФЗ с фиксированным доходом

«В нашей линейке остаются все типы инструментов. Основной упор будет, как и прежде, сделан на инструменты с фиксированным доходом, так называемые ОФЗ-ПД, но мы также сохраняем для себя возможность размещать бумаги с привязкой к инфляции, так называемые инфляционные линкеры и с плавающим купоном, так называемые ОФЗ-ПК», — сказал он в комментарии компании Cbonds.

Что касается сроков размещения бумаг, то Мамонов отметил, что министерство будет ориентироваться на средний и долгосрочный сегмент, чтобы не составлять конкуренции корпоративных заемщикам.

Глава департамента также напомнил, что Минфин достаточно давно прорабатывает вариант размещения ОФЗ, номинированных в юанях.

«На наш взгляд, юаневый рынок — это наиболее ликвидный и перспективный сегмент внешнего рынка. Но мы всегда рассматривали для себя этот проект как проект по развитию финансовой инфраструктуры, построения взаимосвязи российского и китайского финансового рынка, а не как некий существенный инструмент привлечения средств», — также сообщил Мамонов.

«Мы работаем над размещением инструментов в юанях, но тут не все, к сожалению зависит от нас. Мы также должны увидеть поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров, над чем сейчас и работаем», — дополнил глава департамента.