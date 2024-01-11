Мэр Лондона Хан оценил в $178 млрд ущерб британской экономике от Brexit

Представляющий оппозиционную правящим консерваторам лейбористскую партию глава столицы указал на потерю двух миллионов рабочих мест по всей стране, включая 290 тысяч в Лондоне.

По словам мэра, реализованный при выходе из Евросоюза (ЕС) сценарий «тянет экономику вниз и повышает стоимость жизни», в связи с чем он намерен призвать правительство срочно восстановить отношения с ЕС, чтобы остановить спад.

На референдуме в июне 2016 года 52 процента британцев высказались за выход из Евросоюза, а в ночь на 1 февраля 2020 года ее членство в ЕС было прекращено. Вскоре после этого экономике Великобритании пришлось столкнуться с рядом проблем, включая рост инфляции, а также дефицит водителей, вызванный отъездом многих из них из страны на фоне пандемии коронавируса и Brexit.

По данным Cambridge Econometrics, которые приводятся в материале, объем экономического производства Великобритании достиг бы в 2023 году 2,34 триллиона фунтов стерлингов, если бы страна осталась в ЕС, что на шесть процентов больше, чем нынешние 2,2 триллиона.