Инфляция в США ускорилась до 3,4 процента в декабре 2023 года

Рост потребительских цен ускорился на фоне ноябрьского показателя в 3,1 процента. При этом согласно консенсус-прогнозу, который приводил Trading Economics, в последнем месяце 2023 года он ожидался на уровне 3,2 процента.

Такой результат зафиксировали на фоне снижения цен на энергоносители на 2 процента, в том числе на бензин — на 1,9 процента. Также в декабре замедлились темпы роста стоимости продуктов питания (с 2,9 до 2,7 процента) и новых автомобилей (1,3 до 1 процента).

В июне 2022 года рост цен в США оказался максимальным за 40 лет, составив 9,1 процента, после чего инфляция начала замедляться. В следующий раз ее темп вырос в месячном выражении только в июле 2023-го, увеличившись с 3 до 3,2 процента.