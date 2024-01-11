Airbus закончил 2023 год с рекордным количеством заказов

Airbus превзошел и собственные ожидания по поставкам в прошлом году, передав авиакомпаниям 735 лайнеров, в то время как годовой целью было поставить клиентам 720 самолетов. Фактический объем поставок превысил показатель 2022 года на 11%.

«2023 год стал знаковым для бизнеса коммерческих самолетов Airbus с исключительными продажами и поставками, которые превысили наши целевые показатели», — приводятся в отчете слова генерального директора Airbus Гийома Фори.

Полная финансовая отчетность Airbus будет опубликована 15 февраля.

Boeing ранее также отчитался об ударных темпах продаж в 2023 году: американскому концерну удалось получить 1314 чистых заказов, что стало самым большим показателем для концерна за последние десять лет.

«Изначально мы ожидали, что авиация восстановится где-то в 2023—2025 годах, но в 2023-м мы увидели, что наряду с рынком узкофюзеляжных самолетов гораздо раньше, чем ожидалось, восстанавливался и рынок широкофюзеляжных самолетов», — заявил глава подразделения коммерческой авиации Airbus Кристиан Шерер.