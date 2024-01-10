Сбербанк планирует развивать международные расчеты на базе криптовалют

Сбербанк планирует развивать направление по созданию решений для международных расчетов на базе криптовалют. Согласно вакансии, размещенной госбанком на сайте по поиску работы HH.ru, Сбербанк ищет исполнительного директора по развитию криптовалютных решений. Первым на это обратил внимание телеграмм-канал CardReview Андрея Чиркова.

В обязанности нового сотрудника будет входить: руководство направлением по созданию решения для международных расчетов на базе криптовалют, создание продуктов для международных расчетов в криптовалюте, а также разработка стратегии и продуктов для трансграничных криптовалютных решений.

В пресс-службе Сбербанка Frank Media пояснили, что банк сейчас занимается наймом новых специалистов, деятельность которых направлена на развитие и создание цифровых способов оплаты. «Чтобы понимать нынешние возможности и дальнейшие перспективы новых платежных инструментов мы нанимаем специалистов, которые будут изучать рынок, законодательную базу, технологические тренды, чтобы в случае развития прорывных технологий мы могли оперативно предлагать клиентам актуальные и доступные сервисы», — заявил представитель банка.

В конце 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать механизм использования криптовалюты в трансграничных расчетах. Законопроект об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций на финрынке был внесен в Госдуму в апреле 2023 года. В рамках ЭПР Банк России планировал тестировать, в том числе использование криптовалюты и цифровых финансовых активов (ЦФА) в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Трансграничные расчеты будут осуществляться в рамках экспериментально-правового режима через специально созданную уполномоченную организацию, которая будет обеспечивать совершение участниками эксперимента сделок по купле или продаже криптовалюты. Законопроект пока не был принят даже в первом чтении.

Сбербанк заинтересован участвовать в пилоте по расчетам криптовалютой в рамках ВЭД, заявлял в июне 2023 года первый зампред правления банка Александр Ведяхин (цитата по «Интерфаксу»). Он отмечал, что банк будет использовать такие инструменты в своей работе, после формирования нормативной базы.

Росбанк в конце первого полугодия 2023 года первым среди системно значимых банков запустил трансграничные операции с использованием криптовалюты. Банк тестирует пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами. Банк отмечал, что запустил эти решения в соответствии со своей комплаенс-политикой, ограничениями ЦБ и Минфина.