Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам до 16,7% годовых

«15 декабря 2023 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1,0 п. п. — с 15% до 16%. В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 п.п. по базовым программам ипотечного кредитования. Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются», — сообщил банк.