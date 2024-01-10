Российским банкам решили осложнить покупку конкурентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила осложнить российским банкам покупку конкурентов. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ устанавливает дополнительный контроль за сделками крупных финансовых организаций. Они будут обязаны согласовывать покупку вне зависимости от размера приобретаемого бизнеса.

Как отмечают авторы законопроекта, мера позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля и защитить права и интересы участников рынка от «возможных проявлений монополистической деятельности». Соответствующее предложение в сентябре 2023 года вносила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

Сейчас для сделок с акциями, долями, активами или правами финансовой организации необходимо получать разрешение регулирующих органов, если стоимость компании выше 29 миллиардов рублей для банков, 8 миллиардов рублей — для лизинговых компаний, 3 миллиардов — для микрофинансовых, 200 миллионов — для страховых компаний.

В Центробанке ранее выступили против открытия филиалов иностранных банков в России. По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, отсутствие доступа к информации головной организации и возможности влиять на нее мерами регулирования создает риски финансовой стабильности.