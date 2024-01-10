Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря

В 13:41 по московскому времени курс американской валюты на бирже составил 89,98 рубля, упав на 1,29 процента. А уже к 13:44 доллар стоил 89,85 рубля за единицу.

Курс евро в это время составлял 98,36 рубля, снизившись на 1,64 процента, курс юаня — 12,516 рубля, упав на 1,52 процента.

Единая валюта стран БРИКС+ могла бы сместить доллар с занимаемой им роли резервной валюты в международных расчетах и тем самым прекратить его гегемонию на мировых рынках. Такое мнение выразил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Финансовый аналитик Владислав Антонов спрогнозировал серьезные изменения в сфере валютных торгов после 9 января. По его словам, с началом рабочей недели экспортеры вновь станут продавать валютную выручку, а Банк России приступит к продажам валюты.

Прирост наличных у россиян по итогам прошлого года превысил 1,9 триллиона рублей. Это следует из данных ЦБ России. По информации ЦБ, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей.

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