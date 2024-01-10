19:35 (мск), источник: Газета.Ру

Инвесторы сократили прогнозы по темпам смягчения политики мировых ЦБ

Оптимизм инвесторов относительно темпов снижения процентных ставок ведущими центральными банками мира в 2024 году пошел на спад после чрезмерно позитивных прогнозов в конце прошлого года, отмечает Financial Times.

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Источник: AP 2023

Последние экономические данные и заявления регуляторов остудили пыл рынков, которые в декабре слишком сильно забежали вперед в ожиданиях скорого смягчения денежно-кредитной политики, пишет издание.

Если после декабрьского заседания ФРС инвесторы ждали 6−7 снижений ставки в 2024 году, то сейчас прогноз сократился до 5−6 шагов.

Вероятность старта цикла смягчения в марте оценивается теперь в 75% по сравнению с почти 100% месяц назад.

Сдержанность регуляторов подтверждает и опубликованный на днях протокол ФРС, который оказался более «ястребиным», чем декабрьские комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Данные о занятости в США также не подтверждают тезис о быстром охлаждении инфляции, отмечают эксперты.

Аналогичная коррекция произошла и в ожиданиях относительно действий ЕЦБ. Если ранее в среднем ожидалось снижение ставки в еврозоне на 1,6 п.п. в 2024 году, то сейчас прогноз составляет 1,46 п.п. Шансы на старт цикла уменьшения ставок в марте также снизились примерно до 50%.

До этого Всемирный банк предупредил о замедлении глобальной экономики в третий раз подряд.

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