Эксперты назвали лучший возраст для поиска работы

Проще всего сегодня трудоустроиться россиянам в возрасте 33−35 лет или чуть моложе — 30−32-лет, выяснили в SuperJob «Это уже сформировавшиеся, энергичные и мобильные люди с опытом работы, легко адаптирующиеся к изменениям внешней и внутренней среды», — поясняет Фарида Мирзабалаева, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова. «Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает — это возраст от 30 до 35 лет. В возрасте от 42 до 53 лет мужчины получают преимущество, им проще устроиться на работу в сравнении с женщинами.

Сложнее всего приходится соискателям за 60. Причем, наибольшие трудности испытывают при трудоустройстве мужчины этого возраста. «В условиях дефицита кадров работодатели вынуждены брать работников старших возрастных групп, но оплачивать их труд высоко не всегда хотят», — поясняет Фарида Мирзабалаева. Мужчинам категории 60+ изначально сложнее найти подходящую работу. Зарплатные ожидания и карьерные траектории у них изначально выше. «Женщин меньше на высокооплачиваемых должностях, часто они больше ориентированы на семью и детей, нежели на карьерный рост, поэтому менее притязательны к высоким условиям трудоустройства», — поясняет Фарида Мирзабалаева. При этом многие возрастные работники обладают уникальными навыками, которые необходимо передать молодежи.

При этом в ряде случаев работодатели выставляют возрастной ценз от 35 лет, отмечает Екатерина Каштанова, к.э.н., доцент кафедры управления персоналом Государственный университет управления. В основном на таких должностях как финансовый директор, главный инженер на производстве, врач, преподаватель/бизнес-тренер, инженер по охране труда. Для таких специальностей возраст становится не барьером, а даже преимуществом, считает она.