Эксперты Давоса назвали дезинформацию главной мировой проблемой

Дезинформация и ложная информация впервые возглавили список самых больших краткосрочных глобальных рисков, в то время как экстремальные погодные условия и критические климатические изменения вызывают наибольшую долгосрочную озабоченность. Об этом говорится в опубликованном 10 января Докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum). Исследование было написано на основе опроса 1490 экспертов форума и вышло за пять дней до ежегодного форума в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.

Так, к основным рискам в сфере «Технологии» дезинформацию отнесли 53% опрошенных экспертов, следом идут кибератаки и неблагоприятные последствия технологий искусственного интеллекта. По оценке экспертов, дезинформация представляет наибольший риск в краткосрочной перспективе — в течении ближайших двух лет. Также в списке краткосрочных рисков:

экстремальные погодные условия;

социальная или политическая поляризация;

межгосударственные вооруженные конфликты;

дефицит экономических возможностей; инфляция;

вынужденная миграция;

рецессия;

загрязнения.

«Дезинформация быстро поднялась в рейтингах на первое место за двухлетний период, и риск, вероятно, станет более острым по мере проведения выборов в нескольких странах в этом году», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что распространение дезинформации больше не требует специальных навыков и может осуществляться при помощи искусственного интеллекта (ИИ), что уже привело «к взрывному росту фальсифицированной информации и так называемого синтетического контента — от сложного голосового клонирования до поддельных веб-сайтов».

Массовое внедрение ИИ в 2023 году в том числе связано с ростом популярности чат-бота ChatGPT, которого обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями. Вместе с ним появилось множество других подобных сервисов, в том числе российский YandexGPT.

В конце марта бизнесмен Илон Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп, сооснователь Apple Стив Возняк и другие предприниматели и представители IT-отрасли подписали открытое письмо с требованием приостановить разработки более мощных, чем GPT-4, нейросетей хотя бы на полгода. Всего письмо подписали более 1 тыс. специалистов IТ-отрасли. Они предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».



Список долгосрочных рисков (в течении десяти лет), по версии авторов доклада, возглавили экологические риски. Так, помимо экстремальных погодных условий, эксперты опасаются критических климатических изменений, утраты биоразнообразия и коллапса экосистемы, а также нехватки природных ресурсов. Дезинформация в этом списке находится лишь на пятой строчке.

Как указали авторы, последствия пандемии COVID-19 и последствия продолжающегося конфликта на Украине «выявили трещины в обществах, которые еще больше расширяются из-за эпизодических потрясений». Тем не менее глобальная система оказалась «на удивление устойчивой», а широко ожидаемая рецессия в прошлом году так и не состоялась, говорится в докладе.

Обзор восприятия рисков форума за 2023−2024 годы (GRPS) показал в большинстве негативное восприятие будущего мира в краткосрочной перспективе. Так, большинство респондентов (54%) ожидают некоторой нестабильности и умеренного риска глобальных катастроф, в то время как 27% ожидают большей турбулентности, а 3% ожидают, что глобальные катастрофические риски материализуются в краткосрочной перспективе. Только 16% прогнозируют стабильный или спокойный период.

В прошлом году эксперты назвали основным краткосрочным риском риск удорожания стоимости жизни. На втором месте — природные катастрофы, в том числе связанные с экстремальными температурами. В пятерку основных рисков, ранжированных по степени воздействия, также вошли: рост геоэкономической конфронтации, провал попыток смягчить изменение климата и поляризация общества.

В долгосрочной перспективе эксперты тогда выделили риски провала попыток смягчить изменение климата. По их мнению, вторым по степени угрозы в этом разрезе будет риск провала адаптации к климатическим изменениям, на третье место выйдут риски, связанные с природными бедствиями, четвертым по значимости эксперты назвали сокращение биоразнообразия, замыкала пятерку масштабная вынужденная миграция.