ЦБ понизил курс доллара на 11 января до 89,39 рубля

Кроме того, курс юаня уменьшили на 16 копеек, до 12,4305 рубля.

По данным Мосбиржи на 16:53 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 89,49 рубля (-0,45%). В то же время курс евро снижался до 98,05 рубля (-0,23%), юаня — до 12,431 рубля (-0,5%).