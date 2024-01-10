ЦБ понизил курс доллара на 11 января до 89,39 рубля
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Банк России установил на 11 января 2024 года официальный курс доллара на уровне 89,3939 рубля, что на 1 рубль 1 копейку ниже предыдущего показателя.
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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Банк России установил на 11 января 2024 года официальный курс доллара на уровне 89,3939 рубля, что на 1 рубль 1 копейку ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 1 рубль 11 копеек, до 97,8745 рубля.
Кроме того, курс юаня уменьшили на 16 копеек, до 12,4305 рубля.
По данным Мосбиржи на 16:53 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 89,49 рубля (-0,45%). В то же время курс евро снижался до 98,05 рубля (-0,23%), юаня — до 12,431 рубля (-0,5%).