Bloomberg: Россия наращивает бурение нефтяных скважин, несмотря на санкции

Как пишет Bloomberg, в прошлом году Россия второй год подряд добилась рекордных темпов добычи нефти. Как отмечает агентство, это является еще одним свидетельством устойчивости страны к западным санкциям. Однако «бешеные темпы бурения на фоне довольно статичной добычи» указывают на некоторые долгосрочные проблемы, которые могут накапливаться в российском нефтяном секторе в результате международной изоляции РФ, считает Bloomberg. По его данным, российская промышленность прилагает все усилия для поддержания добычи на старейших скважинах, в то время как новые проекты, которые должны обеспечить поддержание добычи в ближайшие десятилетия, вынуждены «адаптироваться к изменившимся обстоятельствам».

Согласно расчетам Оксфордского института энергетических исследований, по состоянию на 2022 год на месторождения, которые находились в эксплуатации более пяти лет, приходилось почти 96% всей добычи жидкостей в России. Многие из этих добывающих проектов уже давно вышли за рамки своего пикового уровня добычи, утверждают эксперты.

Bloomberg сообщал, что Россия зарабатывает на торговле нефтью больше, чем до введения потолка на нее странами G7 и Евросоюза. По подсчетам агентства, прибыль от продажи сырья в октябре 2023 года стала максимальной с мая 2022-го, составив $11 млрд. По данным «Ъ», российские нефтекомпании резко наращивают экспорт нефти через порт Козьмино, откуда та доставляется танкерами в основном в Китай. В декабре отгрузки нефти из этого дальневосточного порта вновь обновили исторический максимум, составив 925 тыс. баррелей в сутки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.