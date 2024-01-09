WSJ: Китай стал крупнейшим автоэкспортером в мире благодаря России

По данным The Wall Street Journal (WSJ), стать крупнейшим в мире экспортером автомобилей в мире Китаю помогла Россия, существенно нарастившая импорт китайских автомобилей на фоне вооруженного конфликта на Украине, ухода из страны многих западных автопроизводителей и санкций. Сообщается, что если в 2022 году в России было продано около 160 тыс. автомобилей из Китая, то в 2023 году это цифра «выросла по меньшей мере в пять раз».