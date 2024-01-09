19:52 (мск), источник: Коммерсантъ

WSJ: Китай стал крупнейшим автоэкспортером в мире благодаря России

Ассоциация производителей пассажирских автомобилей КНР (CPCA) сообщила, что в минувшем году Китай впервые стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, обойдя Японию. Экспорт легковых машин, произведенных в Китае, составил рекордные 3,83 млн единиц, что на 62% больше, чем годом ранее. По данным таможенной службы Японии, за первые 11 месяцев года экспорт новых автомобилей из этой страны составил 3,5 млн штук. Общий автоэкспорт из Китая в 2023 году составил 5,26 млн машин — примерно на $102 млрд. Тогда как общий автоэкспорт из Японии, по прогнозам экспертов, в 2023 году достигнет 4,3 млн машин.

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Источник: РИА "Новости"

По данным The Wall Street Journal (WSJ), стать крупнейшим в мире экспортером автомобилей в мире Китаю помогла Россия, существенно нарастившая импорт китайских автомобилей на фоне вооруженного конфликта на Украине, ухода из страны многих западных автопроизводителей и санкций. Сообщается, что если в 2022 году в России было продано около 160 тыс. автомобилей из Китая, то в 2023 году это цифра «выросла по меньшей мере в пять раз».

Экспорт китайских машин расширился и в другие страны, например в Мексику, благодаря более низким ценам по сравнению со многими американскими, европейскими и японскими моделями. Китай также заметно нарастил продажи своих электромобилей, что по итогам минувшего года позволило местной компании BYD обойти американскую Tesla по числу продаж машин с электрическим приводом.

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Евгений Хвостик

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