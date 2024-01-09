WSJ: Китай стал крупнейшим автоэкспортером в мире благодаря России
Ассоциация производителей пассажирских автомобилей КНР (CPCA) сообщила, что в минувшем году Китай впервые стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, обойдя Японию. Экспорт легковых машин, произведенных в Китае, составил рекордные 3,83 млн единиц, что на 62% больше, чем годом ранее. По данным таможенной службы Японии, за первые 11 месяцев года экспорт новых автомобилей из этой страны составил 3,5 млн штук. Общий автоэкспорт из Китая в 2023 году составил 5,26 млн машин — примерно на $102 млрд. Тогда как общий автоэкспорт из Японии, по прогнозам экспертов, в 2023 году достигнет 4,3 млн машин.