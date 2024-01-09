США значительно нарастили закупки российских товаров

Для сравнения, в октябре закупки российской продукции американскими импортерами оценивались лишь в 274,4 миллиона долларов. Таким образом, за последний месяц осени показатель вырос сразу на 88 миллионов.

В то же время ноябрьское значение сильно не дотянуло до уровня июня, когда из России в США была поставлена продукция на общую сумму в 411,7 миллиона. При этом в мае американцы закупили российской продукции на еще большую сумму (на 504 миллионов долларов).

За этот период времени суммарный объем экспорта американской продукции в Россию вырос более чем вдвое и достиг уровня в 69 миллионов, хотя в октябре находился на отметке в 34,8 миллиона. За месяц показатель увеличился на 34,2 миллиона, следует из данных ведомства.