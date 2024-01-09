Российский рынок акций демонстрирует снижение основных индексов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся слабым изменением основных индексов. Так, индекс Мосбиржи снижался на 0,08%, до 3 156,17 пункта, индекс РТС рос на 0,16%, до 1 091,43 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.