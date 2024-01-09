Минфин назвал среднюю цену нефти марки Urals в 2023 году

Средняя цена нефти марки Urals в 2023 году составила $62,99 за баррель, сообщил Минфин. Для сравнения, в 2022 году она сложилась на уровне $76,09 за баррель.

В декабре 2023 года Urals в среднем стоила $64,23 за баррель, это в 1,27 раза выше, чем в декабре 2022-го ($50,47), отмечает ведомство. Цена нефти North Sea Dated в декабре составила $77,88.

Таким образом, средняя цена Urals превысила потолок цен в $60 за баррель, который установили страны G7 и ЕС для поставок по морю.

Введенное G7, Европейским союзом и Австралией эмбарго на импорт российской нефти морским путем вступило в силу 5 декабря 2022 года. Одновременно заработал и ценовой потолок — морские перевозки нефти должны были осуществляться по ценам не выше $60 за баррель. В феврале 2023 года появились аналогичное эмбарго и потолки цен на российские нефтепродукты.

Минфин США в декабре 2023 года обновил механизм по соблюдению ценового потолка на нефть и нефтепродукты из России. Новые требования обязывают поставщиков из стран коалиции, которая поддержала введение потолка цен, получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз при загрузке и отгрузке российской нефти. В совместном заявлении стран ценового ограничения сказано, что введение потолка цен привело к снижению доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов на 32% в период с января по ноябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Входящие в ОПЕК+ страны на встрече 30 ноября договорились о добровольном сокращении добычи на 2,2 млн баррелей в сутки в начале 2024 года. К исполнению договоренностей присоединятся восемь экспортеров нефти. Сделка включает продление добровольных сокращений Саудовской Аравией и Россией на 1,3 млн б/с и дополнительные сокращения на 900 000 б/с, в том числе на 200 000 б/с за счет России.