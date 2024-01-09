Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года

По данным на 13:41 мск, доллар снижался на 1,29% до 89,98 рубля.

К 13:44 мск доллар находился на уровне 89,85 рубля (-1,43%). В то же время курс евро снижался на 1,64%, до 98,36 рубля, юаня — до 12,516 рубля (-1,52%).