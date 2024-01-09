13:50 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

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По данным на 13:41 мск, доллар снижался на 1,29% до 89,98 рубля.

К 13:44 мск доллар находился на уровне 89,85 рубля (-1,43%). В то же время курс евро снижался на 1,64%, до 98,36 рубля, юаня — до 12,516 рубля (-1,52%).

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