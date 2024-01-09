Криптокомпании были оштрафованы на рекордные $5,8 млрд в 2023 году

Компании, работающие в сфере цифровых и криптовалютных платежей были оштрафованы на $5,8 млрд на фоне усиления борьбы мировых регуляторов с незаконными денежными потоками в 2023 году. Об этом сообщает Financial Times. Впервые объем штрафов, начисленный таким организациям, превысил показатель всей традиционной финансовой системы.

Среди основных нарушений FT выделяет недостаточность проверок клиентов и мер по борьбе с отмыванием денег, несоблюдением санкций и другими финансовыми преступлениями. Большая часть суммы пришлась на штраф криптобиржи Binance в $4,3 млрд, начисленный американскими властями. Для сравнения, общий объем штрафов за низкую степень контроля, который был выставлен традиционным финансовым группам, составил $835 млн. Это наименьший показатель за десятилетие.

Результат, скорее, связан с негативной практикой в новых финансовых сферах, чем с улучшениями в традиционных банках, считает Денис Келлехер, исполнительный директор вашингтонской компании Better Markets. Рост объема штрафов он назвал попыткой «остановить вопиющее поведение и попытаться удержать его от ухудшения».

Число штрафов также стало рекордным для сферы криптовалютных и цифровых платежей. Так, криптокомпании получили 11 штрафов, в то время как в течение предыдущих пяти лет этот показатель в среднем не превышал двух в год. Платежным компаниям было начислено 27 штрафов по сравнению со средним показателем около пяти в год с 2018 по 2022 годы.

По прогнозам большинства экспертов FT объем штрафов в будущем может увеличиться. «Большинству юрисдикций еще только предстоит привести регулирование криптокомпаний в соответствие с мировыми стандартами, поэтому мы можем ожидать дальнейших штрафов в этой сфере», — отметил Дэвид Льюис, бывший глава группы разработки финансовых мер Всемирной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Тем не менее, по словам партнера юридической фирмы CMS Чарльза Керригана, число штрафов, скорее всего, снизится в ближайшие годы, поскольку криптовалюта уже контролируется гораздо более жестко, чем раньше. «Сейчас наступил момент, когда правоохранительные органы открыто заявляют, что хотели бы, чтобы люди использовали криптовалюту для совершения преступлений, но для этого нужно быть сумасшедшим», — сказал он.