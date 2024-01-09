Компании Гонконга выкупили рекордный объем акций при падении стоимости на $3,2 трлн

Участники Hang Seng Index (индекс биржи Гонконга) потратили $17 млрд на обратный выкуп акций в 2023 году, что стало рекордом как минимум за шесть лет, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные собранные данные. Компании все чаще прибегают к байбэкам, чтобы поддержать стоимость своих акций, но эта тактика не работает на фоне пессимизма вокруг перспектив китайской экономики, отмечает агентство.

В 2024 году выкуп акций продолжился: за первые шесть торговых дней на бирже в Гонконге объем байбэков превысил показатели за весь 2020 год, пишет Bloomberg. Так, разработчик онлайн-игр Tencent выкупил акций на рекордные 10 млрд гонконгских долларов ($1,3 млрд) в декабре и ускорил темпы в январе, за неделю потратив 3 млрд гонконгских долларов (почти $384 млн).

Байбэк компания объявила после обрушения стоимости акций, к которому привели планы регулятора Китая ввести ряд ограничений для онлайн-игр.

Национальное управление по делам печати и издательскому делу Китая в декабре объявило о планах запретить вознаграждение пользователям за ежедневные входы в систему, при первой внутриигровой покупке или при нескольких тратах подряд. На падении котировок Tencent, а также NetEase и Bilibili потеряли более $80 млрд рыночной капитализации. Банк HSBC Holdings потратил более $5,8 млрд на выкуп акций на биржах в Гонконге и Лондоне, что позволило повысить стоимость азиатских акций почти на 30% в 2023 году.

Крупные байбэки компаний не смогли поддержать акции в Гонконге, они остаются под давлением из-за пессимизма в отношении восстановления китайской экономики и роста процентных ставок в США, пишет Bloomberg. Индекс Hang Seng завершил свой четвертый год убытков, а совокупная капитализация компаний, которые входят в него, снизилась в общей сложности на $3,2 трлн после максимума, который был достигнут в 2021 году. Обратный выкуп акций может продолжиться, поскольку рынки в целом ждут улучшения политики и фундаментальных показателей, считает глава отдела стратегии по Восточной Азии в BNP Paribas Джейсон Ли.

Иностранные инвесторы вывели из Китая почти 90% инвестиций, сделанных в 2023 году, писала Financial Times в декабре.

Чистые иностранные инвестиции в китайские акции упали с 235 млрд юаней ($33 млрд) на пике в августе до всего 30,7 млрд ($4,35 млрд). Продажи активов начались после того, как застройщик Country Garden пропустил выплаты по облигациям, что продемонстрировало серьезность кризиса ликвидности в китайском секторе недвижимости. При этом аналитики отмечали, что экономические данные Китая улучшаются, и общая среда для акций в стране должна быть позитивной.