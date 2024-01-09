Экономист Григорьев спрогнозировал доллар по 88−91 в январе

«Хотя, конечно, не весь мир так долго отдыхал, как мы, и на работу кто-то вышел раньше, сложно еще судить. Я думаю, что пока, предварительно, можно прогнозировать где-то уровень 88−91 [рубля] по доллару и по евро где-то 96−101 на ближайшие рабочие три недели этого месяца, если макроэкономические и политические условия не будут существенно меняться», — поделился эксперт.