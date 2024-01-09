Банк России выпустил инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Тираж каждой из них составил до 500 000 штук. Монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.

Также на них обозначен металл по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.