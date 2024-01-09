Банк России выпустил инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»
Это серебряные монеты номиналом три рубля и золотые номиналом 50 рублей.
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Это серебряные монеты номиналом три рубля и золотые номиналом 50 рублей.
Тираж каждой из них составил до 500 000 штук. Монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.
На лицевой стороне каждой из монет изображен герб России.
На оборотной стороне монеты изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.
Приобрести монеты можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».