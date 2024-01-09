Аудитор Зайцев: В 2024 году темпы роста инфляции должны снизиться на фоне роста ключевой ставки

Дмитрий Александрович, одним из ключевых вопросов вашей деятельности в Счетной палате является оценка макроэкономических условий формирования и исполнения федерального бюджета. Как оцениваете текущую ситуацию в экономике?

Зайцев: К 2024 году мы подходим с осторожным оптимизмом. Показатели 2023 года действительно хорошие, рост ВВП прогнозируется на уровне 3−3,5%, на такие темпы роста указывал и Президент. Последняя оценка Минэкономразвития составляет 3,2% за десять месяцев текущего года. Одновременно, конечно, увеличились показатели по инфляции, но я считаю, увеличились незначительно по сравнению с тем экономическим ростом, который мы наблюдаем. Поэтому можно констатировать, что мы успешно прошли кризис.

Высокие показатели, конечно, могут быть связаны с тем, что у нас была низкая база 2022 года — отрицательные темпы роста ВВП в 2,1%. Но самое главное — это то, что у нас сложился тренд на стабильный постоянный рост экономики.

Какие риски для успешного развития экономики страны вы видите в среднесрочной перспективе?

Зайцев: Риски, наверное, те же самые, что были в 2022 году, в 2023 году, и могут возникнуть и в 2024 году. Первое — это продолжение санкционного давления. Причем это вторичные санкции, которым труднее противостоять, для этого необходимо усиливать работу с нашими торговыми и экономическими партнерами. Это более тонкая настройка. Второе — замедление темпов роста мировой экономики. Третье это риски на рынке труда. Необходимо наращивать производительность труда, это ключевая задача ближайшей экономической повестки в стране. Это один из факторов, который поможет экономике в 2024 году развиваться повышенными темпами.

Насколько дефицит рабочей силы на рынке труда является сдерживающим рост экономики фактором?

Зайцев: Сдерживающий фактор в том, что мы действительно в каком-то смысле достигли предела в насыщении рынка рабочей силой. Это связано с расширением обрабатывающего производства. Рынок труда отзывается на события, которые происходят в промышленности, сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, в результате чего возникает потребность в квалифицированных кадрах.

Главный упор необходимо делать на систему высшего и среднего профессионального образования. Мы не сможем получить результаты моментально, трансформация потребует времени. Изменения уже происходят в среднем профессиональном образовании за счет реализации программы «Профессионалитет», важной программы, которая требует повышенного внимания и финансирования. С помощью таких программ можно добиться изменения качества образования, связать образование с наукой, производством, подготовить кадры под заказ работодателей. Это позволит получить качественно новую рабочую силу, не в 2024-м, но в 2025 году результат уже будет.

Не дожидаясь 2025 года, должна начаться работа по повышению производительности труда. Это не только внедрение новых технологий и оборудования, производственные мощности уже используются на максимуме, это изменение отношения к труду, повышение культуры труда, когда мы заботимся о производительности труда, качестве операционных процессов, о взаимодействии персонала на производстве, эффективно используем буквально каждый час его труда. Нужны новые подходы к качеству управленческих процессов, полная погруженность и заинтересованность руководителей предприятий, сознательное и ответственное отношение к повышению эффективности..

По итогам года ожидается существенный рост экономики, который позволит не только компенсировать потери 2022 года, но и превзойти докризисный уровень. Что, на ваш взгляд, прежде всего помогло России добиться такого результата?

Зайцев: Во-первых, большой экономический потенциал страны. Последние десять лет наблюдался экономический рост, даже несмотря на кризисы 2008 и 2014 годов. Во-вторых, большой ресурсный, природный потенциал страны в целом.

Кроме того, правительство оперативно реагировало на все вызовы. Где-то с 2020 года было выпущено несколько антикризисных планов, они помогли хорошо и оперативно справиться с кризисными ситуациями. Стоит также отметить тонкий баланс правительственных решений и частной инициативы, это было особенно заметно в пандемию. Правительство не вмешивалось и не подавляло инициативу бизнеса, которому удавалось самостоятельно находить выход из кризисных ситуаций. В то же время со стороны правительства оказывалась поддержка в виде доработки нормативно-правовой базы и восполнения нехватки денежных средств.

Сейчас уже настало время переходить от точечных, реактивных мер к системным проактивным мерам. Назрела необходимость в стратегии социально-экономического развития на ближайшие годы, которую можно будет разбить на программы, национальные проекты, планы правительства. Впереди нас ждет новый период, когда мы будем много говорить о планах развития страны. 2024 год должен стать годом стратегических решений, изменения повестки и расстановки приоритетов и акцентов нашей экономической политики.

По вашей оценке, удастся ли сохранить такой же темп роста в следующем году?

Зайцев: Скорее всего, в 2024 году темпы роста экономики не будут такими высокими. Но здесь нужно учитывать такой момент, что высокие темпы роста экономики 2023 года частично обусловлены низкой базой 2022 года. И даже если мы будет видеть снижение в 2024 году, то оно будет чисто техническим.

Есть много прогнозов, в основном рост ожидается до 1,5%, по оценке ЦБ РФ, до 2,3%, по оценке Минэкономразвития. Российские экономисты более оптимистично оценивают ситуацию и делают прогноз от 2% до 3%. Пока ситуация с точки зрения трендов выглядит хорошо, и мы должны спокойно пройти следующий год, если не будет новых вызовов.

Сегодня от ряда экономистов можно услышать, что в России наблюдаются признаки перегрева экономики, в частности, об этом говорит высокая инфляция. Вы согласны с этим?

Зайцев: Есть повышенный потребительский спрос, который отчасти вызван высоким ростом зарплат, доходов населения. Этот неудовлетворенный спрос отчасти является причиной высокой инфляции.

Повышение ключевой ставки Центральным банком как раз работает на то, чтобы снизить объемы кредитования как физических, так и юридических лиц. Но за этим должна последовать реакция правительства по компенсации этих решений, к примеру, за счет субсидирования процентной ставки банкам и предприятиям.

А те тенденции, которые формируют этот, будем говорить, перегрев, они останутся такими сильными в следующем году?

Зайцев: Действия Центрального банка будут снижать спрос на кредитование, и это окажет влияние на потребительский рост в целом. Кроме того, в 2024 году не ожидается такой же высокий рост доходов, как в 2023-м, скорее, он будет средним — не более 3−4%. В 2023 году рост доходов во многом был реакцией на поступившие со стороны государства в экономику деньги в виде социальных выплат, зарплат бюджетникам.

Кроме того, восстановление производства увеличит объем предложения, это приведет к компенсации возросшего потребительского спроса. И рост зарплат не будет уже так сильно влиять на экономику, цены найдут свой баланс. За счет этого в 2024 году ситуация в экономике будет более спокойной, более взвешенной.

Насколько критично для экономики повышение ставок Банком России?

Зайцев: С одной стороны, чтобы компенсировать высокий потребительский спрос ЦБ РФ поднимает ставки и дает четкий сигнал о необходимости снижения кредитования. С другой — такое стремительное повышение ключевой ставки создает условия неопределенности для бизнеса. Для предпринимателей очень важна стабильность ситуации. Если ставки сегодня высокие, а завтра могут быть низкими, предприниматели не вкладываются в производство, не происходит роста. Ситуация неопределенности для бизнеса хуже, чем высокие ставки, об этом говорят многие предприниматели. Стабильные ставки позволяют планировать деятельность на длительный период.

Сейчас мы очень сконцентрированы на ключевой ставке. Правительство реагирует на действия ЦБ РФ, следует за его действиями. Но вопрос о ключевой ставке не главный. При наличии стратегически взвешенной экономической политики по всем фронтам: технологической, промышленной и так далее, при любой умеренной ключевой ставке, мы можем добиться четких сигналов для экономики и снижения неопределенности экономической конъюнктуры.