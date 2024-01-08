Рождество на российском рынке

Рынок накануне. Первая торговая неделя в этом году на МосБирже завершилась спокойно. В пятницу сохранялись пониженные объемы торгов на уровне 25,4 млрд руб. по сравнению со среднедневными объемами около 60 млрд руб. в обычные дни. Основной индекс МосБиржи практически не изменился, повысившись на 0,01%, до 3136,37 п. Индекс РТС вырос на 0,48%, до 1087,35 п.

В лидерах снижения оказался транспортный индекс МосБиржи, потеряв 0,81% на фоне закрытия реестра под выплату дивидендов Совкомфлотом (FLOT 142,5 ₽, −3,98%). Тем не менее мы позитивно смотрим на акции компаний транспортного сектора, придерживаясь селективного подхода.

Рубль окреп к доллару США до 90,9500 ₽, к евро до 99,6250 ₽, к юаню до 12,6500 ₽

Основные новости и события.

Котировки Brent не смогли удержаться выше $80 за баррель и остаются ниже $78 за баррель. Похоже, рынок уже заложил в цены нестабильную ситуацию в регионе Красного моря: поступают новые сообщения о захвате грузового судна у побережья Сомали. Между тем один из крупнейших мировых перевозчиков, Maersk, предупреждает о серьезных сбоях в судоходстве Красного Моря.

Российский экспорт нефтепродуктов вырос до максимума с апреля 2023 года на основе средних показателей за четыре недели благодаря резкому росту поставок мазута, сообщает Bloomberg.

Российские поставки газа в Европу продолжают снижаться. По оценке S&P Global, в 2023 году доля России сократилась до 13% с примерно 40% в 2021 году.

Финансовые показатели Алросы (ALRS 71,47 ₽, +0,35%) в 2024 году, несмотря на санкции, будут стабильными. Такое мнение выразил бывший глава компании Сергей Иванов. По его мнению, основные риски в этом году для компании несут макроэкономика и глобальные процентные ставки.

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