Новые проблемы на рынке недвижимости КНР снижают биржевые индексы Азии

Индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня сократились на 1,4% и 1,8% соответственно, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%, корейский Kospi — 0,4%, индийский Bombay Sensex — 0,9%. Снизился даже австралийский индекс ASX 200 — на 0,5%. Так рынки отреагировали на сообщения о задержании очередного топ-менеджера проблемной китайской девелоперской компании Evergrande Group и банкротстве управляющей компании Zhongzhi Enterprise Group, связанной с рынком недвижимости КНР.

Акции подразделения Evergrande, занимающегося электрическими технологиями на транспорте, China Evergrande New Energy Vehicle Group сегодня упали на 20% после сообщений о задержании ее исполнительного директора и вице-председателя правления Лю Енчжоу. Власти и компания не раскрывают причину задержания, говоря лишь о «подозрениях в незаконной деятельности».

Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года, когда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга с долгами $332 млрд. В конце сентября стало известно, что основатель и председатель совета директоров группы Сюй Цзяинь задержан полицией и находится под следствием.

В минувшую пятницу Zhongzhi Enterprise Group сообщила о подаче в суд Пекина заявления о банкротстве. В ноябре пекинская полиция начала расследование в отношении Zhongzhi Enterprise Group после того, как компания сообщила о своей неплатежеспособности, выявленной в результате недостачи в размере $36,5 млрд, и долгах, которые могут превышать $64 млрд. Ситуация с бизнесом Zhongzhi Enterprise Group начала ухудшаться в 2019 году в условиях ужесточения государственного регулирования финансового сектора. Проблемы компании усугубились и из-за затянувшегося кризиса рынка недвижимости, который привел к краху нескольких крупных китайских девелоперов.