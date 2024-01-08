Курс доллара вырос до 91,03 рубля

Таким образом, его цена увеличилась на 7,75 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Таковы данные биржи.

Евро сегодня, напротив, дешевеет. Европейская валюта уже потеряла 33,5 копейки, и ее курс составил 99,29 рубля. Юань подорожал на 1 копейку — до 12,66 рубля.

Как ранее сообщала «Российская газета», в первом квартале нового года рубль будет восстанавливать свои позиции до 85 рублей за доллар. А на наступившей неделе курс не «прыгнет» выше 93 рублей.