Битва вкладов: как сберегать деньги в 2024 году

Можно выделить несколько плюсов таких банковских продуктов, как вклады и накопительные счета.

Оба инструмента считаются простыми, понятными и надежными для граждан. Стоит помнить, что деньги на них, как и проценты прибыли (в рамках страховой суммы) застрахованы Системой обязательного страхования вкладов (ОСВ).

При этом, сейчас данные инструменты имеют повышенную популярность, так как доходность по ним весьма привлекательна для населения.

Основным различием между вкладами и накопительными счетами (НС) выступает возможность свободного распоряжения средствами без потери процентов в случае с последними.

Так, в большинстве банков, досрочное закрытие вклада приводит к начислению процентов по минимальной ставке «до востребования». Она существенно меньше, чем если держать средства на вкладе до конца его срока. Данный момент относится к вкладам без условий частичного снятия средств — на такие вклады обычно ставка меньше, чем в случае, если данное условие не включено в договор.

При этом для НС таких условий нет: можно снимать и довносить деньги в любой момент. Однако, ставки по таким счетам обычно ниже, чем по срочным депозитам.

Иногда, чтобы получить повышенную ставку по НС необходимо выполнить дополнительные условия, например, в виде определенного размера трат по картам банка — без выполнения данного условия ставка может быть существенно ниже.

Внимание — наше все

Также нужно внимательно изучать условия начисления процентов. В частности, проценты могут начисляться только на минимальный остаток по НС в рамках месяца. Из минусов накопительного счета можно отметить возможность банка менять условия, в частности, банк может снизить процентную ставку по НС или изменить условия начисления повышенной ставки в одностороннем порядке.

Россияне могут пользоваться двумя этими инструментами совместно, даже в одном банке.

В частности, при формировании финансовой «подушки безопасности» средства можно распределить между вкладом и НС. Например, треть суммы положить на накопительный счет. Эти деньги будут вам моментально доступны в случае необходимости. Две трети можно распределить на вклады разной срочности. Это позволит получить более высокий доход, но при этом они будут иметь ограничение на использование при нежелании потерять в процентах прибыли.

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