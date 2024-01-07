Существенный потенциал укрепления: Чем рубль удивит россиян в начале 2024 года

«За последние 25 лет начало января для российской валюты складывается непросто. Почти всегда до выходов с каникул инвесторов и трейдеров рубль заметно теряет свои позиции, уступая евро и доллару», — отмечает в разговоре с «РГ» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Так произошло и в первые дни торговых сессий на валютной секции Мосбиржи, однако об ослаблении рубля говорить преждевременно — российская валюта сегодня одна из самых недооцененных в мире, и она имеет существенный потенциал укрепления, констатирует аналитик. Наиболее тревожными сегодня, по его мнению, смотрятся позиции евро: к концу января единая валюта может ослабеть до 98 рублей и продолжить сдачу позиций доллару.

Нефть торгуется в очень комфортно для России диапазоне, продолжает Антонов. Вполне вероятно, она останется в пределах 74−79 долларов за баррель Brent. К позитивным для рубля новостям аналитик отнес макроэкономическую стабильность в стране, потенциал роста цен на нефть до 84 долларов, проблемы с госдолгом США. Фундаментальных факторов для ослабления рубля в краткосрочном периоде Антонов не видит.

«Очень многое будет зависеть от активности трейдеров и от объемов торгов на Московской бирже с 9 января. Вполне вероятно, что в первом квартале 2024 года нацвалюта продолжит восстановление позиций до 85 рублей за доллар. Однако, если говорить о следующей неделе, то здесь наиболее вероятным для доллара является коридор 89−92 ₽ в зависимости от новостного фона и новых геоэкономических реалий», — прогнозирует Антонов.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал», доцента Финансового университета при правительстве РФ Сергея Суверова, курс рубля может незначительно укрепиться на следующей неделе, примерно до 90 рублей за доллар.

«В январе обычно сезонно снижается спрос на импортные товары, а также нормализируется финансирование государственных бюджетных расходов после сезонного скачка в декабре», — отмечает он.

На курс рубля продолжают положительно влиять высокие проектные ставки после серии повышений ключевой ставки Центробанком России, подчеркивает Суверов. Кроме того, есть вероятность роста мировых цен на нефть на фоне ожидавшегося дефицита на глобальном рынке углеводородов в первом квартале в 300 тыс. баррелей в сутки, добавляет инвестиционный стратег.

В первом квартале 2024 года, по мнению Суверова, рубль продемонстрирует очевидную тенденцию к укреплению. «Однако оно будет умеренным и довольно плавным», — резюмировал он.