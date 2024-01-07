Опора на нефть: какие цены будут на главный экспортный товар России в 2024 году

В ушедшем, 2023 году, средняя цена нефти WTI составляля порядка $70,5 за баррель. Brent — около $75.

Если говорить о средних значениях, то в 2024 году вряд ли стоит ожидать существенных отклонений относительно 2023 года. Однако это не мешает предположить, что цена будет существенно колебаться, считает эксперт.

Как минимум, главным вопросом остаётся устойчивость спроса. В МЭА рассчитывают, что в прошлом году спрос на нефть вырос на 2,274 млн баррелей относительно 2022 года, до 101,73 млн баррелей в сутки. В 2024 году Агентство ожидает более скромное увеличение спроса, на 1,06 млн баррелей, до 102,76 млн баррелей в день. Данный прирост явно не перекрывает объём добровольного сокращения производства в ОПЕК+ и лишь компенсирует новые инициативы, которые были обозначены в начале ноября.

Это значит, что ОПЕК+ потребуется продолжить политику ограничения добычи для поддержания ценовой стабильности.

Именно ценовая стабильность сегодня является главным интересом нефтедобывающих стран. Бюджеты многих государств с нефтяным экспортом сформированы из расчёта среднегодовой цены нефти около $80 за баррель. Чем ближе будет цена к $70 за баррель, тем выше будет вероятность очередных мер по снижению предложения на рынке. Соответственно, это будет препятствовать попыткам спекулянтов продавить котировки нефти ниже $70 за баррель.

Ещё одним важным фактором спроса на нефть становится рост продаж электромобилей.

В I полугодии 2023 года рост продаж электромобилей в мире составил 49% относительно I полугодия в 2022 и достиг 6,2 млн штук. В II полугодии рост рынка продолжился. В 2024 году темпы прироста могут замедлиться, но флот электромобилей в мире будет расширяться. Тем более, что в ряде стран уже приняли план запрета продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в период от 2035 до 2050 годов. Соответственно, топливный спрос в нефти рискует замедлить свой рост и даже перейти к снижению, но пока это всё же история на ближайшие 5−10 лет, а не на 2024 год.

Есть и позитивные моменты.

В 2024 году ожидается, что ведущие центральные банки начнут снижать ставки. Это позитивно скажется на деловой активности и приведёт к росту спроса на топливо. Однако в лучшем случае это будет восстановление до прежних объёмов потребления, а не новая волна расширения. Между тем в развитых странах спрос на бензин, если и не снижается, то и почти не растёт.

В декабре 2023 года продажи бензина в США составляют 8,53 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,44 млн баррелей в декабре 2022 года. Более того, многие аналитики рынка ожидают, что спрос на бензин в США пройдёт свой пик именно в 2023 году. Затем он будет постепенно снижаться при одновременном росте добычи сырой нефти.

Таким образом, ценовая стабильность нефти в 2024 году продолжит обеспечиваться действиями ОПЕК+ при незначительном росте глобального спроса.

Вероятное охлаждение экономики Европы и США в I полугодии может сократить потребление нефти, что также скажется на нефтяных ценах, но в II полугодии всё же прогнозируется улучшение в глобальной экономической ситуации, а значит и в ценах на нефть.

Соответственно, в I полугодии котировки могут быть под давлением с вероятностью падения до $70 и даже ниже. В II полугодии могут сложиться реальные экономические факторы и спекулятивные моменты для более дорогой нефти в диапазоне $80-$90 за баррель.

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