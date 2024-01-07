Назад в будущее: найти цель инвестора

Нельзя не отметить долю скепсиса в словах как профессиональных участников, так и частных инвесторов относительно проведения IPO российскими компаниями. Но стоить вспомнить о главном принципе: «Ничего личного, просто бизнес». И переосмыслить его применительно к фондовому рынку, чтобы получить главную цель для инвестора на фондовом рынке — доход, расчет и никаких эмоций. Можно ли заработать?

Всегда можно.

2023 год стал годом интересных и, пожалуй, даже неоднозначных IPO российских компаний. Размещения акций провели в уходящем году абсолютные разные по величине капитализации компании.

ПАО «ЦГРМ “ГЕНЕТИКО” (Genetico, тикер на Мосбирже GECO) занимается генетической и репродуктивной медициной. Выход компании на биржу 25 апреля 2023 года привлек 179 млн рублей (12% капитализации).

ПАО “СТГ” (CarMoney, тикер на Мосбирже CARM), микрофинансовая компания привлекла 950 млн рублей, около 14% капитализации. Дата размещения — 03.07.2023.

ПАО Группа Астра (тикер ASTR) занимается разработкой ПО. Компании удалось привлечь 3,5 млрд рублей, около 5% капитализации. Вызод на биржу произошел 13.10.2023.

ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ (Henderson, тикер HNFG), сеть магазинов мужской одежды привлекла 3,8 млрд рублей, около 14% капитализации. Выход на биржу состоялся 02.11.2023.

ПАО “ЕВРОТРАНС” (АЗС Трасса, тикер EUTR), оператор сети АЗС привлек 13,5 млрд рублей, около 34% капитализации. Выход на биржу состоялся 21.11.2023.

Золотодобывающая компания ПАО “ЮГК” (тикер UGLD) привлекла 7 млрд рублей, около 6% капитализации. Дата размещения — 22.11.2023.

ПАО “Совкомбанк” (тикер SVCB) является коммерческим банком. Структура привлекла около 5% капитализации, 11,5 млрд рублей. Дата размещения 15.12.2023.

ПАО “МГКЛ” (тикер MGKL) — ломбард. Компания привлекла 15% капитализации — 303 млн рублей. Дата размещения 28.12.2023.

Как заработать на первичном размещении?

Если не принимать во внимание решение эмитентов и инвестиционных банков о принятии цены размещения и оценке компании, стоит уделить внимание уделяется ходу торгов и получаемому в их процессе финансовому результату. Для многих из размещений, можно подвести итог на коротком промежутке. Обо всех по порядку.

GECO размещались по цене за акцию 17,88 рублей, на второй день после размещения бумаги торговались по 25,03 рублей (+39,9% к цене размещения) и в последний торговый день декабря торгуются в диапазоне 44−45 рублей (+148,9%).

CARM разместили акции по цене 3,16 рубля, на следующий день торгов средняя цена достигла 3,23 рубля (+2,2%), однако в последний торговый день года акции торгуются в диапазоне 2,6−2,7 рублей (-16,1% от цены размещения).

ASTR, акции Группы “Астра” стали любимцами инвестиционных обозревателей в первый же торговый день, поскольку бумага выросла более чем на 50%: цена размещения составила 333 рубля, на следующий день торги закрылись на отметке в 560 рублей за акцию (+68,2%) и кому-то повезло зафиксировать прибыль на максимальной отметке в 651,7 (+95,7%). В последний торговый день года акции IT-компании торгуются на уровне 500 рублей, что дает возможность и сейчас фиксировать успех (+50,2%). К слову, размещение российского разработчика ПО стало чуть ли не образцовым. Инвесторам однозначно пришелся по вкусу новый тикер.

HNFG, один из самых явных представителей потребительского сегмента — Henderson (акции разместила управляющая компания ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ). Размещение прошло по цене 675 рублей за акцию, в первый день торги закрылись на отметке 670 рублей (-0,7% от цены размещения). В последний день торгов в году, акции торгуются в диапазоне 540−550 рублей (-19,3% от цены размещения).

EUTR, самое объемное размещение в году — принадлежит сети АЗС, работающим под брендом «Трасса» в центральной части России. Компания разместила акции по цене в 250 рублей за одну акцию, на следующий день торги закрылись на отметке в 222,5 рубля (-11% от цены размещения). Заканчивается год на торгах в диапазоне 230−240 рублей (-6%).

Следующим был золотодобытчик, разместившийся под тикером UGLD по цене 55 копеек за акцию (один торговый лот — 1000 акций). В день размещения бумага выросла до 0,57 рублей на закрытии (+3,6%), на следующий день торги остановились на отметке цены размещения. После некоторого спада, бумага вернулась в рост и в конце декабря торгуется в диапазоне 0,62−0,64 рубля (+10,5%).

SVCB — IPO Совкомбанка было названо народным, потому что получило широкий спрос со стороны частных инвесторов. Банк разместил акции в середине декабря по цене 11,5 рублей за одну бумагу, в этот же день был зафиксирован максимум на отметке 14,9 рублей (+29,6%) и закрылись торги на отметке в12,5 рублей (+8,6%). В последний торговый день года бумага торгуется по 13,6 рублей (+18,3% за две недели торгов).

И в последние дни, «под елку», российский рынок получил еще одно IPO — сети московских ломбардов. Цена размещения составила 2,5 рубля за одну акцию, в день размещения торги закрылись на отметке 2,75 рубля (-5,5%). Во второй день торгов, который приходится на последний торговый день года — бумага торгуется в диапазоне 2,34−2,52 рубля. Впрочем, развитие торгов может получить и неожиданный ход.

Подводя итог, ровно половина прошедших на Московской бирже IPO в 2023 году дали положительный результат инвесторам.

Определенная доля удивления возникает от подсчета «провальных» IPO. Российский рынок еще не накопил достаточного количества размещений. И, конечно, количество размещений на российском рынке и, допустим, рынке США в настоящее время не сравнимо.

Только за 2023 год в США (по всем биржам) прошло более 156 размещений (предварительные данные). Из них 55 принесли положительный финансовый результат: максимальный рост составил 1437,5%, минимальный дал результат в 0,3%). Еще 86 размещений принесли инвесторам убытки: минимальный убыток зафиксировал 0,23%, максимальный убыток равен почти 100%. И еще 15 размещений показали нулевой результат.

Короткий итог — площадка проведения IPO не обязывает акцию к немедленному росту. Рост акции обеспечивается ростом бизнеса. Почему стоить обратить внимание на российский рынок (кроме того, что он самый доступный для российского инвестора в настоящее время).

— перспективы развития отрасли компании в будущем важнее, чем финансовые результаты в прошлом,

— стратегия компании важнее, чем ее известность,

— потенциал роста компании важнее, чем размер ее капитализации.

Важно понимать, что цель инвестора — зарабатывать деньги, отыскивая перспективные компании с потенциалом роста в среднесрочной или долгосрочной перспективе. В общем, тот самый случай, когда «семь раз отмерь, один “купи” и совсем не тот случай, когда участие важнее победы.

Эффективных инвестиций в 2024 году!

“Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией”.