06:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Нацпроект «Беспилотные авиасистемы» утвержден, на него выделят 696 млрд руб. до 2030 года

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» был утвержден в 26 декабря, сообщил секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова ТАСС. Объем финансирования из федерального бюджета до 2030 года составит 696 млрд руб. К концу этого срока ожидается производство 32,5 тыс. гражданских авиабеспилотников в год.

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Источник: РИА "Новости"

Нацпроект и входящие в него пять федеральных проектов будут опубликованы в январе. «Нацпроект был окончательно утвержден и приведен к параметрам принятого федерального бюджета 2024−2026 годов на заседании проектного комитета 26 декабря 2023 года. Помимо этого, были устранены сутевые и методологические замечания ведомств и общественно-экспертного совета», — сказали в секретариате.

Ожидается, что в 2024 году на нацпроект выделят 46,4 млрд руб., в 2025-м — 117 млрд руб., в 2026-м — 149 млрд руб. В бюджете на этот период предварительно предусмотрены суммы по 10 млрд руб. ежегодно. В секретариате господина Белоусова отмечают, что бюджет приведут к паспортным параметрам нацпроекта «в очередном бюджетном цикле 2025−2027 годов в течение лета-осени 2024 года».

Ожидаемый объем производства в 32,5 тыс. штук к концу реализации нацпроекта почти в три раза больше текущего объема. Планируется, что доля российских беспилотников составит 70% рынка.

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Леонид Уварчев

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