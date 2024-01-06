Нацпроект «Беспилотные авиасистемы» утвержден, на него выделят 696 млрд руб. до 2030 года

Нацпроект и входящие в него пять федеральных проектов будут опубликованы в январе. «Нацпроект был окончательно утвержден и приведен к параметрам принятого федерального бюджета 2024−2026 годов на заседании проектного комитета 26 декабря 2023 года. Помимо этого, были устранены сутевые и методологические замечания ведомств и общественно-экспертного совета», — сказали в секретариате.

Ожидается, что в 2024 году на нацпроект выделят 46,4 млрд руб., в 2025-м — 117 млрд руб., в 2026-м — 149 млрд руб. В бюджете на этот период предварительно предусмотрены суммы по 10 млрд руб. ежегодно. В секретариате господина Белоусова отмечают, что бюджет приведут к паспортным параметрам нацпроекта «в очередном бюджетном цикле 2025−2027 годов в течение лета-осени 2024 года».

Ожидаемый объем производства в 32,5 тыс. штук к концу реализации нацпроекта почти в три раза больше текущего объема. Планируется, что доля российских беспилотников составит 70% рынка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258918&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.