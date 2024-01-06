Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов

Джихад рассказал, что в 2024 году страна будет больше полагаться на местное производство, а после начала производства на ряде нефтеперерабатывающих заводах произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки.

В настоящее время Ирак импортирует нефтепродукты, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на внутреннем рынке. Ирак располагает третьими в мире разведанными запасами углеводородов. Он, обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в мире (112 млрд баррелей), входит в число ведущих нефтяных государств мира.