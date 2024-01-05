В ФАО заявили, что 2023 год завершился снижением мировых цен на продовольствие

Как отмечается, за 2023 год выше был только международный индекс цен на сахар, но в декабре 2023 года произошло самое резкое падение международных котировок этого продукта.

При этом увеличился на 1,5% по сравнению с ноябрем индекс цен ФАО на зерновые. Рост цен на пшеницу, кукурузу, рис и ячмень отчасти отражает логистические сбои, которые препятствовали поставкам из основных стран-экспортеров. В целом за год индекс на зерновые был на 15,4% ниже среднего уровня 2022 года, что отражает хорошее снабжение мировых рынков, отмечается в заявлении.