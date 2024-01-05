В ФАО заявили, что 2023 год завершился снижением мировых цен на продовольствие
РИМ, 5 января. /ТАСС/. Базовый уровень мировых цен на продовольственные товары снизился в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем, составив в среднем 118,5 пункта, что на 1,5% ниже, чем в ноябре, и на 10% ниже, чем в декабре 2022 года. Согласно Индексу цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в целом за 2023 год индекс был на 13,7% ниже среднего значения 2022 года, когда цены на определенные продукты, в том числе зерновые, достигли пикового уровня.