К люксу меняют подход: каковы тенденции на рынке товаров дорогих брендов

Рынок предметов роскоши в России, как отмечают эксперты, сейчас с трудом поддается оценке. Крупнейшие конгломераты — LVMH и Kering — закрыли местные бутики. А США и ЕС запретили ввозить в Россию товары дороже 300 долларов и евро. В итоге главным трендом 2023-го стало закрепление новых каналов продаж, рассказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

"Рынок люкса изменился очень сильно. Продолжают работать магазины, предлагающие товары дорогих брендов, которые попадают к нам либо прямыми поставками, если закупочная цена меньше €300, либо через параллельный импорт.

В офлайн-ритейле компании делятся на два типа: те, что продолжают работать только в рамках официальных поставок, и те, что пользуются и параллельным импортом. Доверие к оригинальности этого товара становится более шатким, большую роль начинает играть репутация ритейлера.

Если это небольшой бутик в странном месте с большим набором международных премиальных брендов, очевидно, что это что-то странное. Вместе с тем начали развиваться альтернативные форматы: персональные байерские заказы, сервис CDEK-шопинга и очень важный канал вторичных продаж — от человека к человеку, в котором продаются и новые товары.

Топовым спросом пользуются такие бренды, как Supreme, Jacquemus, Gucci. В ресейле берут более остромодные и как бы индивидуальные модели. А более массовый сервис ориентирован, скорее, на довольно традиционные must have-модели".

После ухода из России люксовых брендов одежды те же товары стали покупать с рук на ресейл-платформах. По предварительным данным Luxxy.com, по итогам года этот сегмент вырос почти на 25%, а средний чек покупки составил 35 тыс. руб. Постепенно перестраивается и структура рынка, заметил основатель маркетплейса люксовой одежды Luxxy.com Владимир Евладов: "В основном это одежда, которая была приобретена на территории России и здесь же перепродается. Этот сегмент занимает 80% продаж.

Растет и объем параллельного импорта, но не так, как этого ожидали все игроки рынка. Товары таким образом завозится значительно легче, чем полгода или год назад.

Мы сами ничего не закупаем, так как у нас маркетплейс-бренды все те же самые: Chanel, Louis Vuitton, Gucci. В основном покупают одежду и сумки. Обувь — только если человек знает этот бренд, эту колодку.

Сейчас крупные игроки запустили свои ресейл-направления, и мы их используем не как конкурентов, а как дополнительный канал сбыта. Стали официальными партнерами, например, «Авито Премиум» и «Яндекса». В ближайший месяц они будут перезапускать это направление. Рынок сейчас очень подвижный, все еще идет перераспределение.

Цикл покупки брендовых вещей достаточно длинный, я говорю про массовый рынок. Понятно, что трендсеттеры, которые следят за конкретным выходом модели и новых сезонов, — это другая категория людей. Они летят в Европу или Дубай, и там напрямую закупаются".

Между тем продажи люксовых авто в России за 2023 год выросли на четверть. В тройку лидеров попали такие бренды, как Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce, следует из данных «Автостата». Всего с начала года и по сентябрь в стране было продано 340 автомобилей сегмента «люкс», что на 23% больше, чем за аналогичный период 2022-го.