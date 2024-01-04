В ФРС США считают вероятным снижение процентной ставки в 2024 году

Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 12—13 декабря 2023 года заседании.
Как отмечается в документе, члены комитета пришли к выводу, что снижение процентной ставки «весьма вероятно» в 2024 году, хотя и не уточнили, когда именно будет предпринят такой шаг. В протоколе заседания упоминается «необычайно высокая степень неопределенности» относительно того, как это произойдет и произойдет ли вообще. «При обсуждении перспектив проводимой политики участники рассматривали ставку как находящуюся, вероятно, на пике или вблизи пика для данного цикла мер [денежно-кредитного] ужесточения, хотя и отметили, что фактический путь проводимой политики зависит от того, как будет развиваться экономика», — подчеркивается в протоколе.
В нем говорится, что участники заседания ожидают последовательное снижение ставки на протяжении ближайших трех лет. В финрегуляторе указали на прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией в стране.
При этом рынки ожидают, что американский ЦБ шесть раз снизит ставку в нынешнем году до 3,75−4%.
ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25−5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года.