Мантуров рассказал о современном дизайне для перезапущенной «Волги»

«Да, находятся на финальной стадии все договоренности. Работа, не прекращаясь, велась с момента анонсирования этого решения, имеется в виду с мая 2023 года. Поэтому исходим из того, что в середине [2024] года они (Нижегородский автомобильный кластер. — Ред.) должны начать выпуск этого автомобиля. Вы знаете, это абсолютно современный облик. Логотип известен всему миру — с оленем», — сказал вице-премьер.

Также Мантуров добавил, что, в частности, решетка радиатора новой машины, скорее всего, будет похожа на ту, что была у легендарной «Волги». Он привел в пример автомобили Aurus, которые также имеют схожие корни от ЗИСа.

«По крайней мере, когда инженеры-конструкторы, дизайнеры, создавали образ этого автомобиля, за основу брались именно те автомобили Гаража особого назначения — ЗИС, ЗИЛ», — рассказал зампред правительства.