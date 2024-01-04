Курс доллара на Мосбирже остался на том же уровне
Курс евро составил 100,17 рубля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Курс евро составил 100,17 рубля.
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов остался на том же уровне и составил 92 рубля.
Курс евро снизился на 0,6 копейки и составил 100,17 рубля.
В свою очередь курс юаня опустился на 1,5 копейки, до 12,737 рубля.