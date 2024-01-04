07:34 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на Мосбирже остался на том же уровне

Курс евро составил 100,17 рубля.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов остался на том же уровне и составил 92 рубля.

Курс евро снизился на 0,6 копейки и составил 100,17 рубля.

В свою очередь курс юаня опустился на 1,5 копейки, до 12,737 рубля.

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