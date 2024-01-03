06:11 (мск), источник: Коммерсантъ

TCS Group сообщила о делистинге расписок с Лондонской биржи с 31 января

Компания TCS Group (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхования») объявила, что планирует провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи (LSE) с 31 января 2024 года, говорится в пресс-релизе компании.

Наверх
Источник: Freepik

В группе напомнили, что торги бумагами TCS Group на LSE были приостановлены 3 марта 2022 года. Соответственно, компания потребовала делистинг, чтобы не тратить время и ресурсы, необходимые для поддержания листинга на бирже.

8 января 2024 года на внеочередном собрании акционеров компании будет рассмотрен вопрос о смене юрисдикции с Кипра на Россию. 21 ноября 2023 года были утверждены изменения в уставе компании. В компании обновился совет директоров, его состав сократили до трех человек. Для принятия решений при этом достаточно кворума в два директора. Юристы назвали меры подготовительными перед запланированной перерегистрацией группы из юрисдикции Кипра.

Эрдни Кагалтынов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский назвал главную цель ВСУ в 2024 году
В РФ повысили возраст призыва: кого коснётся
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь