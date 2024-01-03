TCS Group сообщила о делистинге расписок с Лондонской биржи с 31 января

В группе напомнили, что торги бумагами TCS Group на LSE были приостановлены 3 марта 2022 года. Соответственно, компания потребовала делистинг, чтобы не тратить время и ресурсы, необходимые для поддержания листинга на бирже.

8 января 2024 года на внеочередном собрании акционеров компании будет рассмотрен вопрос о смене юрисдикции с Кипра на Россию. 21 ноября 2023 года были утверждены изменения в уставе компании. В компании обновился совет директоров, его состав сократили до трех человек. Для принятия решений при этом достаточно кворума в два директора. Юристы назвали меры подготовительными перед запланированной перерегистрацией группы из юрисдикции Кипра.