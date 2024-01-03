Растет большой: биткоин в 2024-м может обновить исторический рекорд

В наступившем году курс биткоина может обновить исторический рекорд в $69 тыс., считают опрошенные «Известиями» аналитики. Основные причины тому — предстоящий в апреле халвинг (двукратное сокращение вознаграждения за майнинг), а также ожидания по одобрению биржевых фондов на биткоин. Последнее должно значительно повысить спрос на главную криптовалюту, считают эксперты. Если это произойдет и в США не будут ужесточать регулирование крипты, то монете вполне подвластен и курс в $100 тыс.

Почему курс биткоина будет расти

За 2023 год цена биткоина выросла более чем на 160% и в конце декабря превышала $44 тыс., рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Просадки курса были в марте и сентябре. На полдень 29 декабря стоимость главной криптовалюты составляла $42,6 тыс.

В новом году монета может продолжить расти в цене, считает директор по аналитике платформы безопасности криптовалютных активов «Шард» Федор Иванов.

Одна из главных причин для этого — уверенность в одобрении регуляторами разных стран заявок на создание спотовых биткоин-ETF (это тип биржевого фонда, который непосредственно владеет биткоином в качестве базового актива).

В Гонконге власти заявляют, что удовлетворят обращения, если они будут соответствовать требованиям закона. В Соединенных Штатах крупнейшие инвестиционные компании (например, Ark Invest и BlackRock) ожидают одобрения поданных заявок уже 8 января. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) тоже подает позитивные сигналы, отметил Федор Иванов.

Он пояснил: разрешение создать такие биржевые фонды резко повысит спрос на криптовалюту. Одобрение заявок в США станет началом использования цифровых валют в классических инвестиционных продуктах. Такой шаг практически приравняет биткоин, виртуальный актив, к таким доверенным активам, как золото, считает эксперт. В то же время внезапный отказ SEC может сильно подорвать нынешний рост котировок. Однако это маловероятный сценарий.

Другая причина ожидаемого подорожания главной криптовалюты в 2024 году — техническая, отметил Федор Иванов. Алгоритм монеты предусматривает двукратное сокращение вознаграждения майнерам за блок (халвинг), которое происходит раз в четыре года.

Следующий халвинг пройдет в апреле 2024-го, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. История показывает, что после «уполовинивания» награды биткоин дорожал на сотни процентов.

Другой позитивный фактор для курса главной криптовалюты — вероятное ослабление доллара на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, отметил Владислав Антонов.

Положительно сказывается и рост принятия криптовалют во всем мире, уверен Федор Иванов из «Шард». Обратных примеров в 2023 году почти не было. Регуляторы все больше настроены контролировать крипту, а не запрещать ее. Такая тенденция заметна и в России. А, например, ЦБ Нигерии в конце декабря снял запрет на операции с цифровыми валютами, наложенный в 2022 году.

Позитивно влияет цифровизация экономик разных стран, считает член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, спрос на цифровые валюты и ликвидные цифровые инструменты растет, а значит, будет повышаться и цена.

Каким будет курс биткоина в 2024 году

Инвестирование в биткоин сейчас может быть благоприятным, учитывая сохраняющиеся перспективы роста, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Однако нужно учесть риски и внимательно отслеживать мировые экономические события.

Скорее всего, в этом году будет преодолен максимум 2021-го в $69 тыс., ожидает эксперт. А при благоприятной регуляторике в США монета может продолжить дорожать и после этой отметки.

Обновления исторического рекорда также ожидает Владислав Антонов из BitRiver. Он добавил: при одобрении биржевого фонда на биткоин и отказе от политики ужесточения регулирования криптовалют в США монета может протестировать уровень $100 тыс.

Менее позитивный прогноз дает основатель фонда RusCoin Алексей Быков. По его мнению, курс в 2024 году останется таким же волатильным и будет меняться в диапазоне от $25 тыс. до $60 тыс. Он будет зависеть от разных факторов, прежде всего политических событий. Особенно стоит обратить внимание на ноябрь 2024-го, когда в США состоятся выборы президента, считает эксперт.

Если SEC не сменит риторику и не создаст резко негативный фактор для криптовалют, то монета вряд ли начнет сильно дешеветь, прогнозирует Федор Иванов из «Шард». По его мнению, минимальная цена в 2024 году — это нынешний уровень $40 тыс. Ожидаемый халвинг будет поддерживать стоимость биткоина.

А после апреля при позитивном сценарии курс главной криптовалюты может превысить $100 тыс. Если же биткоин будет вести себя так же, как после последних двух халвингов, то цена способна уйти и к $200 тыс., оценил эксперт.

Коррекции курса обязательно будут, отметил Алексей Порошин из «Деловой России». Стоит помнить, что на рынке существуют маркетмейкеры, которые хотят заработать. Некоторые из них управляют информационным фоном, например Twitter. Однако с учетом халвинга биткоин, скорее всего, обновит рекорд и может достичь $75 тыс., считает эксперт.

По его словам, потенциал рынка криптовалют сейчас колоссальный. Например, Solana способен подорожать в 20 раз, PolkaDot — в 13, а Cake — в 11.