Просите скидку. Риэлторы назвали 5 причин для покупки жилья в январе

Январь обычно считается месяцем затишья на рынке жилья. В новогодние каникулы людям не хочется обременять себя имущественными вопросами. Но риэлторы уверены: именно январь может стать оптимальным временем для покупки квартиры или дома. Для этого есть как минимум пять основных причин.

Можно поторговаться

Особенно если у вас на руках есть наличные деньги. После многочисленных повышений ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году кредиты тоже сильно подорожали. На вторичном рынке покупателей с деньгами или одобренной ипотекой к концу года становилось все меньше. Поэтому в январе наступает время для торга.

«Часть покупателей не стала приобретать жилье в декабре и отложила сделку. Очевидно, что в текущей экономической обстановке покупательская способность снижается, — уверен руководитель компании “Rich-Недвижимость” Олег Бендриков. — Продавцам придется идти на компромисс, и по итогам января мы, скорее всего, увидим понижение стоимости квадратного метра».

Меньше конкурентов

Руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Евгений Харитонов напоминает, что в декабре количество сделок с жильем в сравнении с августом-сентябрем ощутимо снизилось. Особенно на вторичном рынке. В первой декаде января многие потенциальные покупатели предпочитают отдыхать, и это на руку тем, кто готов действовать здесь и сейчас. Дело в том, что, если объект интересный и на него активно идут запросы, риэлтор может предложить более высокую цену, чем изначально. Квартиру купит тот, кто согласится с новой стоимостью. Поэтому чем меньше покупателей, тем выше шанс стать новоселом по максимально интересной цене.

Можно не спешить

Агентства недвижимости и банки обычно начинают работать уже с 3—5 января . Специалисты, которые будут сопровождать вас, в январе обычно не так загружены работой. А значит, у них появится больше времени, чтобы предложить вам различные варианты по кредитам или объектам.

«Январь — это отличное время для покупки недвижимости, — уверен Евгений Харитонов. — Особенно вторая половина, потому что в первой половине люди еще отдыхают. Обычно стараются завершить все сделки до Нового года, а потом наступает затишье, которое может длиться до середины февраля-начала марта. Поэтому лучше воспользоваться “тихим временем”, чтобы спокойно помониторить рынок, выбрать объект и подготовиться к сделке».

Легче проверить состояние объекта

«Квартира теплая, сухая, светлая», — часто заманивают покупателей владельцы квадратных метров. Увы, в теплое время года невозможно проверить: насколько хорошо отапливается квартира; не сквозит ли из подъезда; добросовестно ли дворник чистит двор и тротуары от снега; действительно ли качественные стеклопакеты на окнах, на балконе или в лоджии.

Январь нередко преподносит сильные заморозки. Это оптимальные условия, чтобы убедиться, что подобных проблем в квартире или доме не возникает. Дотошные покупатели даже берут на просмотры объекта арендованный тепловизор, особенно если речь идет о приобретении коттеджа. Устройство сразу показывает возможные утечки тепла.

Кстати, зимой может проявиться еще одна неприятность, характерная для квартир на последних этажах. Если застройщик некачественно смонтировал кровлю и из-за перепада температур внутри и снаружи здания выпадает конденсат, вся влага может перейти на потолки и стены квартир. Масштабы бедствия могут быть разными, от периодических подтеканий до появления черной плесени.

Новый год на новом месте