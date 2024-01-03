Несколько компаний Алексея Хотина перешли под контроль государства

В частности, под контроль Росимущества перешла ООО «Компания Полярное сияние». Из записи в ЕГРЮЛ следует, что 100% в этой компании с 27 декабря 2023 года перешло под контроль Российской Федерации. Основная сфера деятельности компании — добыча нефти. По данным «Интерфакса», у нее есть лицензии на добычу углеводородного сырья (УВС) в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе (НАО).

Также 27 декабря под контроль Росимущества передано было ООО «Майорское», говорится в выписке ЕГРЮЛ. 100% в нем также было передано под контроль государства. В ее сфере деятельности в ЕГРЮЛ тоже указана «добыча нефти». В тот же день государству также переданы «ООО “Компания “Газ и нефть” (“добыча природного газа и газового конденсата”), ООО “Ай-Курусский” (“добыча нефти и нефтяного (попутного) газа”), ООО “Хортица”, (“Добыча нефти”), ООО “Восточно-Таловый” (“Добыча нефти”).

В конце 2023 года под контроль государства решили также передать несколько активов миллиардера Александра Клячина — компании KR Properties. Весной 2023 года Клячина признали соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов. 27 декабря Замоскворецкий районный суд Москвы решил передать в пользу государства деловой квартал «Даниловская мануфактура», БЦ «Вернадский», БЦ «Авиатор», особняк на Смоленском бульваре и «ряд девелоперских проектов, находящихся под управлением KR Properties». Бизнесмен планировал подавать кассацию.