15:29 (мск), источник: Frank Media

Крупные китайские банки ужесточают стандарты кредитования мелких

Некоторые крупные банки Китая ужесточили проверку качества активов и стандарты межбанковского кредитования более мелких кредитных организаций в попытке обуздать кредитный риск на фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Источник: Reuters

Как отмечают собеседники агентства, как минимум два крупнейших банка страны в последние пару месяцев проводят проверки небольших кредиторов, чтобы выяснить их качество активов и выявить высокий риск дефолтов. Источник отметил, что один из банков и вовсе перестал покупать облигации, выпущенные небольшими кредитными организациями, активы которых составляют менее $40 млрд.

Также два госбанка решили снизить лимиты межбанковского кредитования и установить более короткие сроки для таких операций для более мелких банков, которые считаются высокорисковыми. Речь идет о банках из Северо-Восточной части Китая, провинции Хэнань и Нэй-Мэнгу. На средние и небольшие банки Китая приходится примерно половина объема торгов на рынке межбанковского кредитования.

Эти шаги происходят на фоне растущих опасений о «здоровье» небольших банков в Китае из-за усугубляющегося кризиса в сфере недвижимости. Такой осторожный подход может усугубить положение мелких банков, потому что у них остается все меньше способов кредитования: крупные банки используют депозиты и вклады клиентов как источник финансирования для выдачи кредитов, а мелкие игроки — заимствуют у конкурентов для сбора этих средств.

Поскольку Китай боролся с замедлением роста экономики и влиянием этого явления на финансовую систему страны, то местные власти принимали меры по поддержке банковской отрасли, Речь в первую очередь идет о небольших банках, чтобы поддержать финансовую стабильность в стране. В рамках мер поддержки местные органы власти продали рекордные объемы специальных облигаций, привлеченные средства от которых вливались в капитал проблемных небольших региональных банков.

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 Крупные китайские банки ужесточают стандарты кредитования мелких
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