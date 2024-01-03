Крупные китайские банки ужесточают стандарты кредитования мелких

Как отмечают собеседники агентства, как минимум два крупнейших банка страны в последние пару месяцев проводят проверки небольших кредиторов, чтобы выяснить их качество активов и выявить высокий риск дефолтов. Источник отметил, что один из банков и вовсе перестал покупать облигации, выпущенные небольшими кредитными организациями, активы которых составляют менее $40 млрд.

Также два госбанка решили снизить лимиты межбанковского кредитования и установить более короткие сроки для таких операций для более мелких банков, которые считаются высокорисковыми. Речь идет о банках из Северо-Восточной части Китая, провинции Хэнань и Нэй-Мэнгу. На средние и небольшие банки Китая приходится примерно половина объема торгов на рынке межбанковского кредитования.

Эти шаги происходят на фоне растущих опасений о «здоровье» небольших банков в Китае из-за усугубляющегося кризиса в сфере недвижимости. Такой осторожный подход может усугубить положение мелких банков, потому что у них остается все меньше способов кредитования: крупные банки используют депозиты и вклады клиентов как источник финансирования для выдачи кредитов, а мелкие игроки — заимствуют у конкурентов для сбора этих средств.